Nioh 2: ecco il primo video di gameplay

La notizia di Nioh 2 è arrivata senza preavviso nella giornata di ieri. Oggi i mostriamo il primo gameplay del gioco dove è possibile vedere di più

Durante la giornata di ieri la software house Team Ninja ha pubblicato a sorpresa un tweet relativo all’annuncio di Nioh 2. Un piccolo video pubblicato dal canale YouTube PlayStation Europe ne mostrava alcune delle sue future caratteristiche, annunciando inoltre un periodo di Closed Alpha disponibile dal 24 maggio fino al 2 giugno di quest’anno.

Sempre nella giornata di ieri è stato pubblicato un altro video, non ufficiale, dove vengono mostrate le prime 2 ore di gioco di Nioh 2. Il canale YouTube “DIOMED#BRO” mostra dalla schermata di avvio e il sistema della creazione e personalizzazione del personaggio fino alle fasi più avanzate del gioco stesso. Le prime fasi iniziali di gioco faranno impugnare al giocatore una katana d’allenamento per insegnargli la via della spada e del combattimento.

Attenzione il video può contenere degli spoiler sulle meccaniche di gioco e sulla trama.

Una volta padroneggiate le tecniche grazie alla fase di tutorial si entrerà nel vivo del gioco. Sarà inoltre possibile anche poter giocare online, con una modalità che sembra essere cooperativa. Nelle immagini mostrate dal video di Nioh 2 non mancano assolutamente alcuni scontri contro nemici potenti.

La schermata iniziale del gioco conferma che il titolo verrà pubblicato da Sony Interactive Entertainment in occidente, mentre in Giappone il publisher è Koei Tecmo. Attualmente non abbiamo ancora una data prevista per Nioh 2 né una possibile finestra di lancio: sappiamo solo che il gioco uscirà su PlayStation 4. Restate sintonizzati sul nostro sito per ricevere ulteriori informazioni.

Cosa ne pensate a primo impatto di Nioh 2? Credete sarà uno dei vostri prossimi giochi?