Nioh 2: William giocabile nella open beta

Nel corso della giornata di oggi Team Ninja ha annunciato che sarà possibile impersonare William nella open beta di Nioh 2.

Ci eravamo lasciati proprio ieri con l’annuncio della data d’uscita dell’attesissimo ultimo titolo del Team Ninja, Nioh 2, che sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo 2020 in esclusiva per PlayStation 4.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, la compagnia di sviluppo Team Ninja ha annunciato che sarà possibile impersonare William all’interno dell’open beta del gioco. Per poter utilizzare William basterà infatti aver giocato al primo Nioh, con i dati di salvataggio presenti sulla console su cui si scaricherà la beta. Ricordiamo che William è infatti il protagonista del primo Nioh, in cui viaggia nel Giappone durante il periodo Sengoku alla ricerca di Edward Kelley. Nel corso di questo lungo viaggio, incontrerà varie figure storiche come ad esempio Hattori Hanzo e Techibana Ginchiyo.

Nioh 2 introdurrà nuove caratteristiche di gioco rispetto al primo episodio, tra cui in particolare un sistema di combattimento nettamente migliorato, nuove armi ed equipaggiamenti che permetteranno di variare tra vari stili e tecniche, e infine una inedita modalità cooperativa a tre giocatori che darà senz’ombra di dubbio un’ulteriore ventata d’aria fresca alle meccaniche di gameplay del gioco.

Ricordiamo infine che l’open beta di Nioh 2 sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal prossimo 1 novembre, fino al 10 novembre. Non ci resta dunque che attendere il rilascio di nuovi dettagli in merito da parte di Team Ninja.