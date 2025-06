Un nuovo capitolo di una delle saghe più apprezzate dagli appassionati del genere action-RPG ha fatto la sua comparsa allo State Of Play. Team Ninja ha ufficialmente confermato lo sviluppo di Nioh 3, terzo episodio della celebre serie che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo con la sua miscela unica di combattimenti impegnativi e ambientazioni storiche giapponesi. L'annuncio è arrivato durante l'evento State of Play di Sony, confermando le aspettative di una community che attendeva notizie concrete sul futuro del franchise.

La strategia di lancio adottata dagli sviluppatori giapponesi punta tutto sull'immediatezza e sul coinvolgimento diretto dei fan. Invece di limitarsi a trailer e materiali promozionali, Team Ninja ha deciso di mettere subito nelle mani dei giocatori un assaggio concreto dell'esperienza di gioco. Questa scelta riflette la fiducia del team nelle proprie capacità e nella qualità del prodotto che stanno sviluppando.

L'accessibilità immediata rappresenta uno degli elementi più interessanti di questa presentazione. Una demo gratuita è già disponibile sul PlayStation Store, permettendo ai giocatori di testare in prima persona le novità introdotte in questo nuovo capitolo. Si tratta di una mossa commerciale intelligente che consente al pubblico di familiarizzare con le meccaniche di gioco e di costruire aspettative concrete verso il rilascio completo.

Il calendario di sviluppo prevede il lancio della versione completa per i primi mesi del 2026, esclusivamente su PlayStation 5. Questa tempistica suggerisce che il progetto è in uno stadio avanzato di sviluppo, considerando che Team Ninja ha già preparato una demo giocabile di qualità sufficiente per essere distribuita pubblicamente. La scelta di concentrarsi unicamente sulla console di ultima generazione di Sony indica inoltre la volontà di sfruttare appieno le potenzialità tecniche dell'hardware più recente.

Il primo Nioh aveva stabilito le fondamenta di un gameplay distintivo, mentre il secondo episodio aveva perfezionato la formula aggiungendo elementi di cooperazione e ampliando la varietà dei contenuti. Ora il terzo capitolo ha l'opportunità di rappresentare la sintesi perfetta di tutto ciò che la serie ha imparato lungo il suo percorso evolutivo.

La presentazione durante l'evento State of Play ha rappresentato uno dei momenti più inaspettati della diretta, confermando l'importanza strategica del titolo nel portfolio di Sony. L'esclusività per PlayStation 5 rafforza inoltre il legame tra Team Ninja e la piattaforma giapponese, consolidando una partnership che ha già prodotto risultati significativi.