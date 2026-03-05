Il mondo di Call of Duty torna al centro del dibattito pubblico con una rivelazione che intreccia politica internazionale, storia dell'industria videoludica e le scelte creative degli sviluppatori. Chance Glasco, uno dei 22 sviluppatori fondatori di Infinity Ward e lead animator di diversi capitoli della storica serie FPS, ha rilasciato dichiarazioni esplosive riguardo alle pressioni editoriali che Activision avrebbe esercitato sullo studio dopo il celebre licenziamento dei fondatori nel 2010. La sua testimonianza riapre un capitolo controverso della storia del franchise più redditizio del gaming sparatutto occidentale, e solleva interrogativi profondi sul rapporto tra videogiochi, narrativa bellica e geopolitica reale.

Il contesto che ha innescato le dichiarazioni di Glasco è quanto di più straniante si possa immaginare: l'account ufficiale X della Casa Bianca americana ha pubblicato un video dei propri attacchi militari all'Iran sovrapponendo elementi grafici dell'interfaccia di Call of Duty, tra cui minimappa e notifiche di XP. Un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti a livello globale, e che ha spinto Glasco a condividere pubblicamente un ricordo rimasto inedito fino ad ora.

Lo sviluppatore ha scritto direttamente in risposta al video della Casa Bianca: "Non mi sorprende. Ricordo che dopo che Activision prese il controllo, in seguito alla formazione di Respawn, ci fu una pressione molto imbarazzante da parte loro affinché realizzassimo il prossimo CoD su un attacco dell'Iran contro Israele. Per fortuna, la grande maggioranza dei nostri sviluppatori era disgustata dall'idea e venne bocciata." Una rivelazione che getta una luce inedita sui meccanismi editoriali che governano la produzione dei blockbuster gaming.

Per comprendere il peso di questa affermazione è necessario ricostruire la storia interna di Infinity Ward. Nel 2010, i fondatori dello studio, Jason West e Vince Zampella, vennero licenziati da Activision per presunte violazioni contrattuali e "insubordinazione", dando vita a uno degli scandali più noti dell'industria gaming. I due fondarono poi Respawn Entertainment, lo studio che avrebbe creato la serie Titanfall e il battle royale Apex Legends, portando con sé numerosi ex sviluppatori di Infinity Ward. Fu proprio in quel vuoto di potere che Activision consolidò il proprio controllo creativo sulla serie.

"Volevamo che i giocatori si sentissero disgustati, cercavamo deliberatamente di fargli provare un senso di disagio per la guerra."

Il dibattito innescato dalle dichiarazioni di Glasco ha riportato all'attenzione dei giocatori una delle sequenze più discusse della storia del gaming: la missione "No Russian" di Call of Duty: Modern Warfare 2, in cui il giocatore assiste — e potenzialmente partecipa — al massacro di civili innocenti in un aeroporto. Glasco ha difeso quella scelta narrativa con parole che delineano con precisione la filosofia creativa della prima era di Infinity Ward: il team non voleva glorificare la guerra, ma mostrarne l'orrore.

Sul design della controversa missione, Glasco ha svelato dettagli tecnici e di game design che molti giocatori ignorano ancora oggi: durante i focus test pre-lancio, un'altissima percentuale di tester si bloccò completamente nel momento in cui capì cosa stava per fare. Alcuni appoggiarono letteralmente il controller e dichiararono di non voler continuare. Proprio queste reazioni spinsero il team ad aggiungere l'opzione di saltare completamente il livello. Ancora meno nota è la meccanica nascosta: era possibile completare "No Russian" senza sparare a un solo civile, tirando nei pressi delle persone per convincere i separatisti russi della propria partecipazione.

Questa filosofia di design, orientata a generare una risposta emotiva autentica piuttosto che puro intrattenimento adrenalinico, si scontra con la logica commerciale che Activision avrebbe successivamente imposto alla serie. La pressione per costruire un'intera campagna attorno a un conflitto geopolitico reale tra Iran e Israele — tema quanto mai attuale considerando gli eventi di questi giorni — suggerisce come il publisher vedesse il franchise principalmente come uno strumento di engagement su scenari d'attualità piuttosto che come veicolo di riflessione critica sulla guerra.