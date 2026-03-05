Avatar di Ospite USB Mind #693 0
0
ma quindi è praticamente un PC travestito da console? perché se posso giocare a roba PC direttamente sul divano senza pensarci troppo, onestamente potrebbe cambiare qualcosa. rimane da vedere cosa intendono con "leader nelle prestazioni", di solito queste promesse vanno ridimensionate parecchio
Questo commento è stato nascosto automaticamente.