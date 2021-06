No More Heroes, la saga sbarca anche su PC

Sembra che non sia finita qui per oggi, a gran sorpresa sono stati annunciati dei succosi titoli che arriveranno sul mercato PC tra pochissimi giorni. Si dal titolo forse avete già inteso, e sicuramente in molti staranno già gridando al miracolo! Ma la saga di No More Heroes arriva finalmente anche su PC, dopo che i porting dei primi due capitolo su Nintendo Switch hanno fatto riaccendere la fiamma a migliaia di fan di Trevis. A partire dal 9 Giugno sarà infatti possibile giocare i primi due capitoli della serie. Anche più in fretta di quello che si pensava all’inizio.

In realtà vi consigliamo caldamente di farlo, dato che si tratta delle versioni “rimasterizzate” che sono arrivate anche su Nintendo Switch in attesa del terzo capitolo della saga. E in molti si stanno chiedendo quando verrà mostrato qualcosa di nuovo, forse dobbiamo aspettarci un nuovo trailer al prossimo evento Nintendo che si terrà il prossimo 15 Giugno, proprio in chiusura di tutta la sfilza di eventi dell’E3 che partiranno il prossimo giovedi. E noi ovviamente li seguiremo tutti in diretta! Date un’occhiata a questa pagina per tutte le dirette programmate e tutti gli show da non perdere.

Ovviamente con questa notizia dell’arrivo di No More Heroes su PC, si potrebbe avere uno spiraglio anche per il prossimo capitolo della serie, che per il momento rimane comunque listato soltanto per Switch. Ma sappiamo bene che se la saga appassiona i giocatori PC, gli sviluppatori non si faranno problemi a dare anche il terzo capitolo in pasto alle nostre macchine da gioco.

D’altronde negli ultimi anni stiamo vedendo come il mercato PC stia sempre più interessando gli sviluppatori console, tantissime esclusive sono arrivate con il tempo. Pensiamo ad esempio a tutte quelle esclusive Playstation che hanno fatto il loro debutto su Epic Games e su Steam poi. Insomma, non ci resta che festeggiare l’arrivo di questa saga su PC e attendere ulteriori notizie!