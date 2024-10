Call of Duty Black Ops 6, arriva la miglior mappa del franchise

La celebre mappa di Call of Duty "Nuketown" sarà aggiunta a Black Ops 6 (acquistabile su Amazon) questo venerdì 1 novembre, molto prima del previsto. Treyarch ha annunciato la notizia su Twitter, anticipando quello che di solito è un contenuto rilasciato settimane dopo il lancio del gioco.

L'arrivo di Nuketown potrebbe essere una mossa strategica di Activision per mantenere alto l'interesse dei giocatori. Solitamente, mappe compatte come Nuketown vengono introdotte quando si registra un calo nel numero di utenti attivi, per incentivare i giocatori a tornare. Ma non sembra essere questo il caso.

Sebbene non sia stato specificato quale versione di Nuketown verrà implementata, un precedente teaser suggeriva potesse trattarsi della classica ambientazione anni '40, molto apprezzata dai fan della serie.

Nuketown è sempre stata una delle mappe più popolari di Call of Duty.

Oltre a Nuketown, Treyarch ha anche anticipato l'arrivo di zombi infetti nel multiplayer di Black Ops 6 a partire dal 30 ottobre. Non è chiaro come questi si integreranno nelle modalità esistenti o se saranno presenti anche su Nuketown.