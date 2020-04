Null Drifter: ecco la data di uscita del bullet hell indie

EastAsiaSoft sta per portare il suo bullet-hell in uscita su Switch: Null Drifter è uno shooter minimalisticissimo dalla grafica anni ’80 e per celebrarne l’uscita hanno appena rilasciato un trailer nuovo di zecca. Il gioco promette di presentarsi con uno “semplice ma nostalgico, mentre si spara e si schiva all’interno dello schermo nella frenetica azione di un tipico bullet-hell”. I giocatori potranno testare la loro abilità in una serie di sfide gradualmente sempre più difficili, puntando a sfidare i punteggi più alti delle classifiche online di tutto il mondo. Abbiamo anche una descrizione ufficiale.

“Salta dentro ad una simulazione 1-bit che gradualmente eserciterà la tua abilità fino a diventare il combattente spaziale finale! Segretamente parte del mondo Project Starship, questo sparatutto twin-stick è progettato per preparare i piloti per la loro missione contro le risvegliate forze del vuoto. Introducendo lentamente nuove sfide e nuove frenetiche battaglie, la simulazione di Null Drifter spingerà i limiti di ogni pilota al livello successivo!”

Inoltre, qui di seguito le principali feature di Null Drifter:

Spara e schiva dentro un’azione frenetica di bullet-hell a singolo schermo

Prova una grafica semplice e nostalgica

Personalizza effetti video e palette di colori

Testa la tua abilità in una serie di sfide gradualmente sempre più difficili

Incrementa le tue armi in tempo reale

Goditi una colonna sonora low-fi dal fascino retro

Non è certamente un segreto che l’ondata di fascino retro portata dalla nostalgia del gaming di vecchia data stia in questo momento appassionando numerosi appassionato e Null Drifter sembra aver fatto centro nella presentazione grafica e nello stile anni ’80. L’uscita di Null Drifter per Nintendo Switch è prevista per il 9 Aprile, con un prezzo che si aggirerà attorno ai 5 euro. Pensate che il gioco varrebbe una prova? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!