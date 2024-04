5 ragioni per comprare un gioco al day one

Comprare un videogioco al day one è una scelta che può avere vantaggi e svantaggi. In questo articolo troverete 5 ragioni (in realtà 4) per cui dovreste acquistare un videogioco al day one.

Ovviamente, come sempre, il nostro consiglio è quello di andare a leggervi anche l'articolo dedicato ai 5 motivi per cui non dovreste acquistare un gioco al day one.

Niente spoiler

Uno dei reali vantaggi dell'acquisto di un gioco al day one, è certamente quello di "evitare" gli spoiler della storia. Acquistando un titolo al D1 c'è la possibilità di giocarsi il titolo con tranquillità, senza paura che qualcuno vi possa rovinare la vicenda.

Chi solitamente attende mesi per comprare un gioco, potrebbe ritrovarsi, anche solo per sbaglio, dinanzi a uno spoiler enorme mentre esplora l'internet (YouTube, commenti e forum sono sempre pericolosi in tal senso).

Community attiva

Questo è un dato di fatto abbastanza chiaro: al day one, la community di giocatori è più attiva. Al di là delle partite online per un gioco multiplayer, diventa anche più divertente discutere online del gioco del momento.

Soprattutto per i grandi titoli, un lancio porta sempre a una "isteria" di massa per quanto concerne la condivisione di screen, video e discussioni sull'esperienza. Ad alcuni non gli interessa granché, ma ad altri potrebbe essere importante sentirsi parte di una grande community di videogiocatori.

Supporto agli sviluppatori

Acquistando il gioco al lancio, supportate gli sviluppatori e dimostrate il vostro interesse per il titolo. Questo può influenzare il futuro supporto e gli aggiornamenti del gioco. Chiaramente si può supportare gli sviluppatori anche acquistandolo dopo, ma a prezzo scontato, gli sviluppatori guadagnano di meno.

Il consiglio? Investite maggiormente al day one con i developer indipendenti e attendete le recensioni per i giochi tripla A, che spesso escono con svariati problemi di ottimizzazione che potrebbero minare la vostra esperienza.

Bonus

Alcuni titoli presentano ancora dei bonus in esclusiva per i pre-order e l'acquisto al day one. Non tutti, perché ormai i bonus vengono spesso garantiti anche dopo.

Ma ogni tanto accade che alcuni contenuto sono sbloccabili solo durante i primi giorni d'uscita del gioco. Non un motivo particolarmente esaltante, ma va comunque chiarito.

Esiste davvero un quinto motivo?

Dobbiamo ammetterlo, già averne trovati quattro di motivi è stata un'impresa ardua. Il nostro compito, da redattori, è quello di consigliare il consumatore, anche ragionando da appassionati (quali siamo).

Esposto ciò, non siamo molto favorevoli all'acquisto al day one, a meno che di un'attesa durata anni e di una voglia incontrollabile di provare un gioco nuovo. Al netto di tutto, infatti, acquistare un gioco al D1 ha meno vantaggi che svantaggi al giorno d'oggi e ve li raccontiamo nell'altro articolo, dedicato alle 5 ragioni per non acquistare un gioco al day one.