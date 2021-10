NVIDIA DLSS in espansione! Ora è disponibile in oltre 100 giochi

La tecnologia NVIDIA DLSS sta prendendo sempre più piede all’interno del settore videoludico su PC, tanto che man mano che passano i mesi sempre più videogiochi vanno a supportare questa tecnologia di rendering definita come una pura avanguardia.

Questo mese altri 10 giochi riceveranno il supporto a NVIDIA DLSS, facendo salire a quota 120 i videogiochi e le app che possono trarre vantaggio da questa tecnologia; tra questi c’è anche il titolo appena rilasciato Back 4 Blood.

Il mese di ottobre, inoltre, sarà fondamentale anche per l’arrivo del supporto del DLSS di NVIDIA in giochi come: Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 e Swords of Legends Online. Inoltre, ricordiamo che la tecnologia è disponibile in alcuni giochi appena rilasciati, tra cui Alan Wake Remastered e F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Per quanto riguarda il recente Back 4 Blood, grazie al supporto NVIDIA DLSS il gioco è capace di ottenere fino al 46% di incremento delle prestazioni.