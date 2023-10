Nvidia ha annunciato un aumento di prezzi per GeForce NOW

Nvidia ha annunciato un adeguamento dei prezzi per il suo servizio di cloud gaming, GeForce Now, che avrà un impatto sui portafogli degli utenti europei a partire dal 1° novembre 2023. La società introdurrà un aumento da 1 a 2 euro al mese, a seconda del livello di abbonamento.

Al momento, il prezzo di base per il servizio GeForce Now in Europa è fissato a 10 euro al mese ma con l'aggiornamento gli utenti vedranno questo costo aumentare a 11 euro. Nel frattempo, il costo del servizio Ultimate aumenterà da 20 a 22 euro al mese.

Per comprendere meglio cosa offrono questi due livelli di abbonamento: il servizio Priority consente ai giocatori di godere di una risoluzione di 1080p e una frequenza di 60 fotogrammi al secondo (FPS), mentre il livello Ultimate offre un notevole miglioramento con una risoluzione di 4K e un frame rate di 120 FPS. Inoltre, gli abbonati al livello Ultimate vedranno estesa la durata massima della sessione da 6 a 8 ore.

Questi adeguamenti dei prezzi riguarderanno varie regioni, tra cui il Canada, il Regno Unito, l'Eurozona, Svezia, Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca e Polonia.

È importante notare che GeForce Now offre anche un'opzione gratuita, che concede agli utenti una sessione di gioco della durata di 1 ora e offre accesso a un "impianto di gioco di base", sebbene con una priorità inferiore per i servizi di streaming.

Nvidia ha confermato che sta mantenendo l'impegno preso con il programma Founders Priority, offrendo ai membri una promozione denominata "Founders For Life", che consentirà loro di mantenere uno sconto del 50% sul servizio fintanto che il loro abbonamento rimane attivo.

Questa modifica dei prezzi potrebbe causare qualche preoccupazione tra gli utenti, ma Nvidia rimane impegnata a fornire servizi di alta qualità e a migliorare costantemente la propria offerta di cloud gaming attraverso GeForce Now.