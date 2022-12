Ne avevamo già parlato quando NVIDIA presentò le sue nuove schede video, ma ora ne abbiamo la prova. Complice l’uscita di Portal RTX, alcuni modder stanno già implementando i file di RTX Remix all’interno dei vecchi giochi per PC, dandoci una prima idea di come le remaster vere e proprie vendute a caro prezzo su console (e non solo) potranno avere finalmente un’alternativa.

Sul forum di Beyond 3D (via ResetEra), diversi modder hanno deciso di portare i i file inclusi in Portal RTX in altri titoli. Tra i giochi scelti spiccano ovviamente quelli che si basano sulle DirectX 8 e i primi risultati sono sicuramente soddisfacenti. Titoli come SWAT 4 e Max Payne sembrano decisamente più moderni, con giochi di luce e riflessi realistici.

Tutto questo è frutto di RTX Remix, il nuovo tool di NVIDIA che però non è ancora disponibile al grande pubblico. Il tool aiuterà i modder a trasformare i giochi più vecchi in vere e proprie remaster, anche se ovviamente al momento è difficile riuscire a capire come funzionerà nella pratica. Il team dietro il software non ha ancora annunciato una data di uscita, ma questi primi risultati sono molto incoraggianti, soprattutto se consideriamo che non sono nativi ma ottenuti sfruttando altri file di gioco di un titolo prodotto proprio sfruttando la nuova tecnologia.

La questione delle versioni rimasterizzate dei vari giochi è ovviamente un tema molto discusso al giorno d’oggi. In tanti ritengono che dover pagare un prezzo pieno per una rivisitazione tecnica del gioco non ne valga la pena, altri invece sono a favore di questa pratica. Con RTX Remix però presto potrebbe esserci una valida alternativa al pagamento delle versioni rimasterizzate dei giochi. È ancora presto per poterlo affermare con certezza, ma il futuro sembra decisamente incoraggiante e non vediamo l’ora di scoprire di più.