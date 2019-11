Obsidian annuncia il nuovo survival Grounded

È tempo di annunci, in occasione dell’X0 19 che si sta tenendo proprio nel corso di questi minuti, in diretta da quel di Londra. In particolare, la compagnia di sviluppo Obsidian Entertainment ha appena annunciato la sua nuova IP inedita, Grounded.

Vi lasciamo dunque al trailer d’annuncio di Grounded, augurandovi come sempre una buona visione.

Grounded è un titolo survival in cooperativa, che sarà giocabile fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea. Uno degli aspetti sicuramente più degni di nota del gioco è che potrà essere giocato da due prospettive, sia in terza che in prima persona. Grounded rappresenta il primo titolo realizzato da Obsidian sin dall’acquisto dello studio da parte di Microsoft, con un team di 12 persone all’attivo sul gioco.

Il titolo di Obsidian Entertainment sarà disponibile in particolare nel corso del 2020 (nonostante non sia ancora stata divulgata una data precisa) sia su Xbox Game Pass, che Xbox Game Preview, oltre che su PC, attraverso la piattaforma di digital delivery Steam. E voi, cosa ne pensate di queste nuova esclusiva annunciata da Obsidian Entertainment? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!