Uno degli annunci più interessanti del Nintendo Direct di questo pomeriggio è Octopath Traveler II per Nintendo Switch. Il nuovo titolo di Square Enix arriva a sorpresa durante l’evento e si mostra in un trailer che ne spiega l’ambientazione e, in parte, ciò che i giocatori potranno aspettarsi. Il titolo di Square Enix, inoltre, ha anche una data di uscita ufficiale fissata per il prossimo anno. Nel frattempo, potete giocare al primo capitolo anche su Google Stadia.

Octopath Traveler II è il seguito dell’acclamato primo capitolo che vede protagonisti otto personaggi intenti in un viaggio. Ognuno di essi avrà una propria storia da portare a termine e, di conseguenza, i giocatori potranno vivere otto differenti avventure. I protagonisti di questo capitolo saranno totalmente nuovi e sono stati mostrati nel trailer presentato al Nintendo Direct. Gli sviluppatori, tuttavia, non hanno diffuso informazioni di trama, pertanto non sappiamo molto sul loro conto se non i nomi e alcune informazioni di base reperibili nel video. Inoltre, è probabile che queste informazioni rimarranno nascoste ancora a lungo in modo da farci apprezzare al meglio il titolo al momento del suo lancio.

Octopath Traveler è un GDR che permette di esplorare un mondo piuttosto vasto nel quale i nostri protagonisti vivranno le loro avventure. Ognuna di queste sarà ambientata in un’area diversa del mondo di gioco, andando a creare un universo complessivamente molto ampio. Nel breve video mostrato durante la Nintendo Direct abbiamo potuto apprezzare lo stile grafico del titolo che si rifà alla pixelart dei classici GDR.

Nintendo Direct non si è ancora concluso e molti annunci stanno ancora per arrivare. Tuttavia, sappiamo che Octopath Traveler arriverà su Nintendo Switch il 24 febbraio 2023. Per rimanere aggiornati su tutte le novità in arrivo dall’evento Nintendo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Tom’s Hardware. Molte novità da questa e dalle prossime conferenze come lo State of Play di questa notte sono in arrivo.