SVUOTATUTTO AMAZON: NBA 2K24 in sconto del 16%

Esplorate la nuova era del basket con NBA 2K24, disponibile ora su Amazon al prezzo speciale di soli 36,34€, rispetto al prezzo originale di 43,42€. Questa versione, scontata del 16%, promette un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente, trasportandovi direttamente sul parquet delle grandi sfide NBA. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere il basket a un livello superiore a un prezzo così vantaggioso.

NBA 2K24, chi dovrebbe acquistarlo?

NBA 2K24 è rivolto agli appassionati del basket che cercano un'esperienza di gioco profonda e realistica. Perfetto per coloro che amano collezionare e gestire le proprie squadre con MyTEAM, questa edizione vi incoraggia a costruire la formazione perfetta utilizzando sia le leggende del passato che le stelle del presente.

Con la possibilità di rivivere i momenti salienti della carriera di Kobe Bryant nei Momenti Mamba e di sfidare amici su diverse console grazie al crossplay, NBA 2K24 soddisfa sia i giocatori competitivi che quelli più nostalgici. La funzione PROPlay, che integra azioni reali NBA nel gameplay, conferma il salto generazionale per quanto concerne il realismo del gioco. Consigliato per chi desidera immergersi completamente nella cultura del basket, modellando la propria leggenda in La mia CARRIERA o gestendo tutto nell'ambito di La mia NBA, dove è possibile affrontare o unirsi a giocatori del calibro di LeBron James per portare la squadra al successo.

La possibilità di acquistare NBA 2K24 a soli 36,34€, anziché gli originali 43,42€, rappresenta un'opportunità eccezionale per gli appassionati di basket di vivere il passato, il presente e il futuro della cultura del basket, grazie a una serie di contenuti digitali di valore. Se state cercando un'esperienza di gioco di basket immersiva e completa, NBA 2K24 è il titolo che fa per voi.

