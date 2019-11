Il Black Friday di Instant Gaming, super offerte su Red Dead Redemption 2 e Star Wars Jedi Fallen Order

Il Black Friday è ufficialmente entrato nel vivo, anche per il noto sito di chiavi videoludiche online Instant Gaming, che ha iniziato a proporre una serie di videogiochi a prezzi davvero allettanti e soprattutto di ultima uscita. Se siete giocatori e state cercando un nuovo titolo da provare o semplicemente state attendendo il momento giusto per un regalo di natale, allora vi consigliamo di dare uno sguardo ai giochi proposti.

Da tenere d’occhio sono soprattutto il capolavoro western di Rockstar Games Red Dead Redemption II uscito solamente da un paio di settimane e già scontato a 38,49€, il nuovo Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment per Xbox One a 44,99€ e il meraviglioso videogioco d’avventura Luigi’s Mansion 3 per Nintendo Switch a 42,99€. Ci sono anche molte altre offerte come Civilization VI a 8.69€ o The Sims 4 a 8,49€. Vi ricordiamo, inoltre, che ogni giorno ne verranno aggiunte di nuove fino al Cybermonday, ragion per cui segnate l’articolo nei preferiti e drizzate le antenne in caso di nuove scontistiche.

Le offerte Instant-gaming

