Offerte FOLLI su ROG Ally e notebook ASUS TUF! Fino a 460€ di sconto grazie a U-GAME

L'ascesa delle console portatili ha rivitalizzato il mondo del gaming mobile negli ultimi anni. Con l'annuncio di nuovi modelli, questo settore continua a espandersi, garantendo alternative valide anche ai più tradizionali notebook da gaming. Questi ultimi, per ragioni evidenti, rimangono comunque la scelta preferita per chi desidera un'esperienza di gioco paragonabile a quella dei PC desktop, ma in un formato più trasportabile. Esempi emblematici di tali dispositivi includono la console ASUS ROG Ally e i notebook ASUS della serie TUF, entrambi ottimi per l'intrattenimento on-the-go.

Oggi arriva una notizia entusiasmante per gli appassionati di tali prodotti. U-GAME ha annunciato infatti sconti significativi su 3 prodotti di punta ASUS, con tagli di prezzo che arrivano fino a 460€. Questa promozione è una grande opportunità per aggiornare il proprio arsenale gaming, ma è importante agire velocemente: la disponibilità potrebbe essere limitata e la durata dell'offerta dipenderà esclusivamente dal rapido esaurimento delle scorte.

Vi consigliamo di non perdere tempo e di considerare subito l'acquisto, soprattutto se siete in cerca di soluzioni da gaming portatili di un certo livello. Di seguito, trovate i dettagli dei 3 prodotti ASUS attualmente in promozione su U-GAME, completi di sconti, prezzi finali e link diretti alle pagine di vendita.

ASUS ROG Ally

Vedi offerta

ASUS TUF F15

Vedi offerta

ASUS TUF A15

Vedi offerta