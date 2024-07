Once Human: utenti preoccupati per la loro privacy, si parla di spyware

Il nuovo sparatutto di sopravvivenza multiplayer Once Human, sviluppato da Starry Studio e pubblicato da NetEase, ha fatto il suo debutto martedì pomeriggio. Il gioco, disponibile gratuitamente, ha suscitato attese e curiosità, ma ha incontrato una ricezione "mista" secondo le recensioni su Steam, dove attualmente detiene una valutazione complessiva ambivalente.

La cosa strana? Gran parte delle critiche negative non riguardano il gameplay, ma piuttosto le condizioni d'uso del software e la politica sulla privacy dell'editore, NetEase. Secondo il documento, Once Human raccolta vari tipi di dati personali dei giocatori, inclusi nomi, informazioni sul gioco, preferenze, dati di marketing, dettagli sui dispositivi utilizzati per giocare e altro ancora. Tuttavia, ciò che ha suscitato maggiori preoccupazioni sono le clausole secondo cui NetEase può raccogliere dati particolarmente sensibili, come identificativi governativi, elenchi di amici sui social media, dettagli geolocalizzati e indirizzi postali.

Qual è la verità?

In risposta alle preoccupazioni manifestate, Starry Studio e NetEase hanno cercato di tranquillizzare gli utenti tramite interventi nel server Discord ufficiale di Once Human. Hanno precisato che i dati verranno utilizzati solo con una "base legale legittima" e che non è obbligatorio utilizzare il launcher di NetEase per giocare. Hanno inoltre sottolineato l'impegno nella tutela della privacy degli utenti, promettendo un utilizzo dei dati conforme alle normative locali e seguendo principi di minimizzazione e trasparenza dei dati.

Il team di sviluppatori ha, inoltre, chiarito che non sarà necessario scaricare o usare il launcher di NetEase per chi gioca tramite Steam o Epic, e che continuano a lavorare per un ambiente di gioco trasparente e rispettoso dei giocatori. Hanno anche menzionato che le informazioni come gli ID governativi saranno raccolti solo ove la legislazione locale lo richieda o per verificare l'identità del genitore di un giocatore minorenne, e che tali informazioni verranno eliminate non appena non saranno più necessarie.

Queste rassicurazioni arrivano in un momento in cui NetEase ha già affrontato critiche in passato per pratiche legate a microtransazioni aggressive e aggiornamenti poco frequenti, alimentando una generale sfiducia verso i titoli dell'editore. La promessa di una revisione della politica sulla privacy, volta a migliorarne chiarezza e trasparenza, potrebbe quindi contribuire a dissipare ulteriori dubbi.

Al di là di questa controversia, Once Human sta guadagnando una popolarità notevole. Al momento, il conteggio dei giocatori contemporanei su Steam si aggira attorno ai 125,000, raggiungendo un picco di 126,223, posizionandosi come nono gioco più giocato sulla piattaforma. L'accoglienza iniziale, pur con riserve, suggerisce che Once Human potrebbe emergere come uno dei giochi per PC più rilevanti e apprezzati del 2024, offrendo ai giocatori un'esperienza di sopravvivenza in un mondo aperto senza costi iniziali.