Onimusha Way of the Sword, ecco il nuovo spettacolare trailer

Capcom ha presentato il nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword durante il suo State of Play del 12 febbraio 2025. Il video mostra il protagonista Miyamoto Musashi alle prese con orde di mostri in un villaggio giapponese feudale.

Il trailer offre uno sguardo al gameplay del nuovo capitolo della serie Onimusha di Capcom, previsto per il 2026. Si vedono combattimenti con la spada e l'utilizzo strategico dell'ambiente circostante, come spingere i nemici contro torce o lanciare tavoli come armi improvvisate.

La descrizione ufficiale del trailer presenta Miyamoto Musashi come un "inflessibile" guerriero capace di "abbagliare i nemici con la sua spada magistrale". Questo nuovo protagonista segna un cambio di rotta per la saga, promettendo di rinnovare la formula di gioco pur mantenendo l'ambientazione storica giapponese che ha sempre caratterizzato la serie.

Per chi non lo sapesse, Onimusha è una serie di videogiochi d'azione sviluppata da Capcom. La saga si concentra su samurai che combattono demoni e forze oscure in un contesto storico giapponese, mescolando elementi di fantasia e horror. Il protagonista principale è spesso Samanosuke Akechi, ispirato all'attore giapponese Takeshi Kaneshiro. La serie è nota per un gameplay con combattimenti corpo a corpo, enigmi e una narrativa d'alto profilo. Il primo gioco, Onimusha: Warlords, è stato rilasciato nel 2001 per PlayStation 2 e ha avuto un grande successo, portando a diversi sequel e spin-off.