Origin: utenti temono di essere stati hackerati, ma è solo un regalo di EA

La sicurezza dei propri account digitali è sempre più rilevate agli occhi del pubblico. All’interno di essi inseriamo i dati personali e, sopratutto, i dettagli del nostro metodo di pagamento. Uno dei momenti più preoccupanti della nostra “vita digitale” è quando riceviamo un email legata a un acquisto che non abbiamo mai fatto. Questo è proprio ciò che è accaduto agli utenti di Origin che hanno subito pensato a un tentativo di hacking. In realtà la situazione era ben diversa.

EA ha infatti regalato un mese gratis di abbonamento al servizio a tutti quegli utenti che hanno attivato (o avevano già attivato) l’autenticazione a più fattori sul proprio account: si trattava di un’iniziativa nata lo scorso mese in onore del “Mese della cybersicurezza nazionale”. Un’ottima idea da parte della società, apprezzata da tutti, ma non particolarmente pubblicizzata.

EA out here scaring everyone half to death with an Origin Access purchase confirmation, totally thought I'd been hacked.

It's actually a trial they applied to all accounts. Stupid bastards. pic.twitter.com/KJjkI5BE4k

— Hypercore Ripper (@HypercoreRipper) November 20, 2019