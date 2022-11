Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con sconti su migliaia di sconti e store differenti che dureranno fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni disponibili sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio di questo periodo di offerte folli; ora ci concentreremo invece su un’ottima sedia gaming in forte ribasso su Amazon.

La sedia gaming professionale Kaidan di Newskill è infatti attualmente disponibile a soli 139,99€ invece di 199,95€; si tratta di un ribasso del 30%, che vi farà risparmiare quasi 60,00€! Considerando che è possibile pagare l’articolo anche in 5 rate mensili a tasso zero da soli 28,00€, è veramente un occasione da non perdere!

Potrete dimenticarvi del mal di schiena causato dalle lunghe sessioni di gaming, dato che con la sedia Kaidan potrete giocare ore e ore godendo del massimo comfort. Lo schienale è infatti imbottito con schiuma ultra pressata e la presenza di due cuscini assicura il giusto supporto alla zona lombare e al collo, offrendovi una comodità ottimale in qualsiasi momento e a prescindere dal vostro fisico.

I braccioli sono infatti regolabili in altezza, angolo e fronte/retro, mentre la seduta può essere alzata o abbassata per adattarla in base alla vostra statura. Riuscirete dunque a trovare la configurazione adatta a voi e al vostro set-up, ma non solo: avrete la possibilità di reclinare anche lo schienale fino a 180°, avendo così modo di rilassarvi ulteriormente quando desiderate fare una pausa dalla sessione.

La sedia gaming Kaidan è disponibile in ben 5 colori cosicché possiate scegliere quello che vi piace di più e che meglio si adatta al vostro set-up: nero, bianco, azzurro, rosso e verde. Il design è però stupendo in ogni versione, grazie alle originali strisce a forma di freccia e alle bande laterali bianche col bordo colorato posizionate nello schienale e al logo di Newskill nella poggiacollo.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi l’acquisto di questa fantastica sedia gaming, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta e invitandovi a completare l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, e potrebbero esaurire ancor prima le scorte disponibili. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!