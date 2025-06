L'universo fantascientifico di Obsidian si prepara a tornare con una proposta di combattimento completamente rinnovata, dove l'agilità e la strategia si fondono in un sistema che promette di superare le limitazioni del capitolo precedente. Gli sviluppatori hanno svelato i primi dettagli del gameplay di The Outer Worlds 2, rivelando un approccio al combattimento che integra elementi di parkour, intelligenza artificiale potenziata e una varietà di opzioni tattiche mai vista prima nella serie. Il sequel standalone dell'acclamato RPG del 2019 sta prendendo forma come un'evoluzione significativa dell'esperienza ludica originale.

La rivoluzione più evidente riguarda la mobilità del giocatore, che ora può arrampicarsi e scivolare su elementi dell'ambiente circostante, trasformando ogni scontro in una danza tridimensionale. Questa dinamica di movimento si integra perfettamente con un arsenale ampliato che include granate e combinazioni di attacco più elaborate, mentre l'intelligenza artificiale nemica ha subito una completa rivisitazione. Gli avversari ora utilizzano strategicamente le coperture, costringendo i giocatori a ripensare continuamente le proprie tattiche d'approccio.

Obsidian ha dichiarato di aver studiato titoli come Destiny per perfezionare il sistema di tiro, concentrandosi sulla fluidità delle meccaniche di combattimento. Il risultato è un'esperienza che offre molteplici strade per affrontare ogni situazione: dall'approccio stealth che elimina i nemici prima dell'ingaggio diretto, all'utilizzo di gadget e strumenti specializzati, fino alla coordinazione con i compagni di squadra in battaglie più tradizionali.

L'ambientazione del nuovo capitolo trasporta i giocatori in un sistema solare completamente inedito, dove vestiranno i panni di un Agente del Direttorio Terrestre. La missione principale ruota attorno al mistero delle fratture dimensionali che minacciano di distruggere il sistema stellare di Arcadia, un elemento narrativo che si intreccia con le scelte morali caratteristiche della serie.

Personalizzazione e progressione al centro dell'esperienza

Il sistema di personalizzazione del personaggio assume un ruolo centrale nella filosofia di gioco, con un albero delle abilità progettato per influenzare direttamente lo stile di gioco preferito da ciascun utente. Le scelte effettuate non rimangono confinate alla sfera individuale, ma si riflettono nelle reazioni delle colonie e dei personaggi non giocanti, creando un tessuto narrativo che si adatta organicamente alle decisioni prese.

Il sistema di compagni reclutabili torna con caratteristiche potenziate, offrendo alleati con background, obiettivi e tratti distintivi che arricchiscono sia gli aspetti tattici del combattimento sia la profondità narrativa dell'avventura. Questi personaggi non fungono da semplici supporti meccanici, ma rappresentano elementi attivi nella costruzione dell'esperienza di gioco personalizzata.

La struttura narrativa mantiene poi la caratteristica ramificazione che ha reso celebre il predecessore, con percorsi di storia multipli che si diramano in base alle scelte effettuate. Questo approccio garantisce una rigiocabilità elevata e la possibilità di esplorare conseguenze diverse delle proprie azioni attraverso run multiple.

Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC a partire dal 29 ottobre, con inclusione immediata nel catalogo Game Pass per gli abbonati al servizio Microsoft. L'eventuale Xbox Showcase di giugno potrebbe rappresentare l'occasione per svelare informazioni più precise sulla roadmap di sviluppo, considerando che il progetto è pubblicato direttamente da Xbox Game Studios.