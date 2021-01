Outriders è stato rinviato, nuova data e demo gratuita in arrivo

Siamo entrati nell’anno nuovo solamente da una settimana, e già abbiamo assistito al primo rinvio del 2021. Parliamo di Outriders, lo shooter in terza persona che sancirà il ritorno dei ragazzi di People Can Fly. Gli autori dell’amatissimo Bulletstorm e del prequel God of War Judgement, avevano promesso di lanciare il loro nouovo gioco il prossimo 2 febbraio; una promessa che non sarà mantenuta dato il recentissimo posticipo della data di uscita.

Ad annunciare il tutto è stata la stessa casa di sviluppo polacca attraverso le pagine social ufficiali del titolo. Stando al comunicato rilasciato, l’obbiettivo di People Can Fly è quello di lanciare sul mercato un gioco che possa soddisfare a pieno i giocatori fin dal day one. Per fare questo si sono concessi del tempo extra per rifinire Outriders e concludere definitivamente lo sviluppo di questa nuova IP.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Ad accompagnare questa brutta notizia per tutti coloro che stavano tenendo d’occhio la nuova opera di People Can Fly, c’è anche una novità che farà sicuramente piacere ai giocatori. Il prossimo 25 febbraio verrà rilasciata una demo gratuita, che permetterà a chiunque voglia provare il titolo di addentrarsi nelle prime ore di gioco di Outriders. Questa sarà l’occasione perfetta per testare le 4 classi presenti nel gioco sia in sessioni per giocatore singolo che in co-op.

Infine, i progressi di questa demo gratuita saranno trasferiti direttamente nel gioco completo una volta che Outriders vedrà la luce sul mercato il prossimo 1 aprile 2021. Vi ricordiamo che la nuova opera di People Can Fly uscirà sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia. Cosa ne pensaste di questi ultimi aggiornamenti sulla nuova IP del team polacco? Diteci la vostra con un commento nella sezione qua sotto.