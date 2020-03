Outriders, il mondo di gioco si mostra in un trailer

Tra i titoli più intriganti attesi per la fine di quest’anno è possibile annoverare anche Outriders, opera di People Can Fly e Square Enix rimasta a lungo nell’ombra. Dopo diversi mesi il titolo sta però finalmente tornando a mostrarsi ed è stato recentemente rilasciato un breve ma interessante trailer dedicato al mondo di gioco dell’opera.

Tra ambientazioni verdeggianti, decadenti edifici, rocciosi deserti e luoghi colmi di magia Outriders sembra proporre sotto tale punto di vista un grande ventaglio di ambientazioni, capace di andare a toccare tutta una serie di biomi tra loro molto differenti. Potete trovare il trailer in questione comodamente qui sotto.

A destare particolarmente interesse, come avrete avuto modo di osservare, è inoltre il fatto che si tratta di sequenze provenienti direttamente dall’engine alla base del gioco. Il titolo, lo ricordiamo, è infatti atteso anche per la next-gen, e quindi per Xbox Series X e PS5.

Outriders, del resto, sembra promettere decisamente bene. Come riporta anche la nostra lunga anteprima, che potete trovare comodamente qui, si tratta infatti di: “uno shooter non esente da difetti che però a conti fatti funziona, soprattutto quando si concentra sul gameplay puro e dimentica quell’enfasi sulla parte narrativa che non convince granché. Rimangono molti dubbi da sciogliere, come tutta la parte di endgame (circa 40 ore per completare la campagna) e la tenuta dell’esperienza sulla lunga durata. Anche la quarta classe potrebbe rappresentare un bell’elemento di discussione, e siamo curiosi di provarla magari a ridosso della release, che vi ricordo sarà intorno alla fine dell’anno, assieme alle nuove console.”

Outriders non ha ancora una data di lancio ufficiale ma è attualmente atteso per l’inverno del 2020 per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5.