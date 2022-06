Dopo l’acclamato Death Stranding cosa farà Hideo Kojima? Questa domanda ce la siamo posti almeno un centinaio di volte, ma ad oggi non sappiamo ancora dare una risposta concreta. I rumor sul futuro di Kojima e del suo talentuoso team sono diversi, e addirittura lo stesso Norman Reedus ha alzato un polverone di recente anticipando un possibile sequel di Death Stranding. Ma sarà la verità? Difficile dirlo, ma a quanto pare nel futuro di Kojima ci sarebbe una parola chiave: Overdose.

Partiamo subito mettendo le mani avanti sottolineando che, per il momento, il tutto è solamente parte di una voce di corridoio messa in rete dalla redazione di TryHardGuides. Overdose si sarebbe mostrato in gran segreto sotto forma di un primo filmato nel quale è visibile un personaggio femminile che indossa un vestito blu interpretato dall’attrice Margaret Qualley, la Mama già vista ed apprezzata in Death Stranding.

Il filmato, inoltre, mostra il personaggio della Qualley camminare attraverso corridoi bui con una torcia ad illuminare il proprio cammino, il tutto in una visuale che strizza l’occhio a una prospettiva in terza persona. È stato suggerito che il titolo potrà però essere giocato anche in prima persona. Il filmato si chiude con una sorta di jump scare spaventoso e con una scritta “GAMEOVER” seguita dall’immancabile “A Hideo Kojima Game” e l’apparizione del nome del gioco: Overdose.

Rumor: Hideo Kojima is working on a horror game titled 'Overdose', starring actress Margaret Qualley (Mama in Death Stranding) The game is playable in third- and first-person apparently; not many details beyond thathttps://t.co/rLXjWlZElZ pic.twitter.com/Z2aOC5x8F3 — Nibel (@Nibellion) June 7, 2022

Tutto bello e interessante, sicuramente, ma non dimentichiamoci che al momento si tratta di un rumor. Per questo il nostro consiglio è sempre quello di sognare e speculare, ma sempre facendolo con i piedi per terra fino al momento di un annuncio più concreto del prossimo progetto targato Kojima Productions.