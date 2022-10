L’uscita di Overwatch 2 non è andata liscia come l’olio. Tra i problemi legati alle code dei server, attacchi DDoS e restrizioni che hanno sollevato alcune polemiche, siamo certi che il lancio del gioco non sia tra i migliori della storia di Blizzard. Problemi a parte, il team di sviluppo e publisher non può ovviamente sottrarsi alle campagne marketing che coinvolgono lo shooter. Una in particolare sembra essere oramai partita e lega il gioco alla popolare catena di fast food McDonald’s.

A dare l’annuncio (o meglio, un piccolo teaser) della campagna marketing ci ha pensato l’account Twitter ufficiale della divisione australiana di McDonald’s. L’account ha condiviso un’immagine di Overwatch 2, con una didascalia che recita “Coming Soon”. Insomma, nessun dettaglio per ora, ma il mondo del gaming sembra aver abbracciato quello dei fast food: non è la prima volta, infatti, che McDonald’s lancia delle campagne marketing in collaborazione con alcune realtà dei videogiochi.

In attesa di scoprire tutti i dettagli in merito a questa speciale partnership, è bene ricordare alcune delle vecchie collaborazioni della società, attiva a livello globale. Una su tutte riguarda sicuramente Pokémon GO e non è un caso: da sempre la società è vicina a Nintendo, con il lancio di alcuni prodotti dedicati proprio ai pocket monster. McDonald’s si è poi avvicinata anche a SEGA, sfruttando il brand di Sonic. Queste campagne non sono in collaborazione con uno specifico titolo, ma molto spesso solamente con i brand; nel caso di Overwatch 2 è però cambiato tutto e non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli in merito a questa speciale iniziativa.

Overwatch 2 è disponibile dai primi giorni di ottobre 2022 per console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Blizzard Entertainment supporterà il gioco per diverso tempo e per farlo siamo sicuri che nel corso degli anni si vedranno diversi cambiamenti per renderlo sempre più moderno e vicino all’utenza.