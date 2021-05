Overwatch 2, i pro players preoccupati dalle novità in arrivo

Durante la giornata di ieri, il game director di Overwatch 2, Aaron Keller, ha rivelato che la modalità PvP, mostrata nelle ultime ore nei primi video gameplay, avrà partite con cinque giocatori. La differenza rispetto all’attuale capitolo è che prevede squadre da sei persone, permettendo team più variegati. Questa decisione ha scatenato i dubbi di giocatori, dello staff e dei fan della Overwatch League, che si stanno chiedendo in queste ore se i team professionali dovranno modificare le loro rose in vista di questo cambiamento.

2019-09-29 - Overwatch League 2019 Grand Finals / Photo: Robert Paul for Blizzard Entertainment

Questo perché se prima si erano venute a creare squadre di sei persone, adesso qualcuno potrebbe venir tagliato fuori. Il formato attuale delle partite nella Overwatch League è di 2-2-2, così come avviene nelle partite classificate del primo titolo. Parliamo di due tank, due support e due damage per ogni squadra, rappresentando un preciso equilibrio di gameplay. In Overwatch 2 ci sarà uno slot tank in meno, motivo per cui le squadre dovranno fare affidamento a un singolo personaggio tank nelle prossime partite.

Come potreste immaginare, nelle ultime ore si sta parlando molto di questo cambiamento tra le community di Overwatch, dato che i giocatori professionisti stanno cercando di capire esattamente come esso impatterà sulle partite competitive di Overwatch 2. In molti evidenziano come questa scelta avrà un effetto decisivo nel mondo dell’eSport, proprio per la necessità di tagliare fuori un membro del team dai match e quindi di mettere a rischio la carriera di un giocatore tank.

Albert “yeHH” Yeh, VP di Esports Operations del Florida Mayhem ha parlato ai microfoni di Kotaku affermando: “penso che sia un po’ troppo presto per dirlo, adesso non riesco a pensare a un singolo giocatore tank nella Overwatch League che sarà in grado di coprire l’intero team come è attualmente”. Yeh ha poi specificato che secondo lui inizialmente i team sceglieranno di procedere comunque con due tank, sebbene sia ancora da capire in che modo.