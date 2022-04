Nonostante tutte le polemiche e le critiche, Blizzard Entertainment ha saputo nuovamente conquistare i giocatori. Come? Grazie alla beta di Overwatch 2. La “versione di prova” del gioco, annunciato nel 2019, è infatti andata online nella giornata del 26 aprile 2022, riuscendo a conquistare l’ambito palma di gioco più visto su Twitch nel corso delle sue prime 24 ore.

Come riportato da Dexerto, infatti, la beta di Overwatch 2 ha raggiunto un picco di 1,5 milioni di spettatori in contemporanea. Un numero difficilmente superabile da qualsiasi altro gioco e non è sicuramente cosa da poco. Il first person shooter di casa Blizzard Entertainment entrava infatti in un campo dove ben altri giochi avevano oramai consolidato la loro leadership sulla piattaforma di Amazon. Il record è ancora più evidente se paragonato con il passato: nel 2018, alla partenza del campionato ufficiale, i numeri registrati erano sì alti (ben 460.000 spettatori in contemporanea) ma neanche minimamente paragonabili con quelli registrati nelle ultime 24 ore.

Il successo della beta di Overwatch 2 ha dato una spinta anche ad alcuni canali e soprattutto ad alcuni streamer, come nel caso di Felix “xQc” Lengyel. Nella prima giornata di beta lo streamer ha raggiunto più di 310.000 spettatori in contemporanea, surclassando il suo record personale, che si attestava sui 166.000. Numeri sicuramente impressionanti, che sono anche frutto di un’ottima strategia di marketing: i codici di accesso alla beta, infatti, vengono distribuiti con dei drop. Per avere l’accesso, dunque, tantissimi spettatori devono sintonizzarsi su uno dei canali che sta trasmettendo il gioco e attendere di ricevere un codice.

I numeri della beta di Overwatch 2 sono probabilmente un’anticipazione anche delle copie che venderà il gioco. L’hype, in questi casi, può davvero aiutare un titolo a conquistare le classifiche di vendita, soprattutto se gode di una fan base come quella di Blizzard Entertainment. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.