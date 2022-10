E alla fine è successo. I rumor in merito erano veritieri, così come era corretta l’intuizione sul teaser di McDonald’s Australia. La famosa catena di fast food ha davvero stretto un accordo con Blizzard per quanto riguarda Overwatch 2. Un accordo che non solo ha regalato una skin per Tracer già presente nel gioco (e quindi creando una collaborazione che non va ad aggiungere nulla di nuovo al gioco), ma probabilmente si tratta persino della più brutta di quelle attualmente disponibili per il personaggio, almeno secondo le ultime opinioni della community: stiamo parlando di Tracer Fulmine.

Andiamo con ordine: la collaborazione tra McDonald’s e Blizzard al momento è limitata esclusivamente al mercato australiano. Per poter ricevere la skin Tracer Fulmine all’interno di Overwatch 2 è necessario acquistare un menu Big Mac, un menu McChicken oppure una scatola da 10 pezzi di Chicken McNuggets in versione menu (con bibita e patatine). Non bisogna però recarsi in negozio: ogni pranzo di questo genere deve essere ordinato dall’app australiana, chiamata MyMacca.

Il problema maggiore, ovviamente, non è la promozione: da diverso tempo i videogiochi hanno intrecciato rapporti con realtà che con l’industria non hanno quasi nulla da spartire. Il problema nasce proprio dal fatto che sostanzialmente è stata riciclata una skin che è probabilmente tra le peggiori disponibili per il personaggio, e ciò si ricollega alle critiche della community sulle skin che possono venir ottenute con il game pass in versione gratuita, le quali non sono proprio delle migliori. Insomma, pare che Blizzard e McDonald’s stiano giocando un po’ di più sulla classica “FOMO” (Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori da eventi o fenomeno sociali). Perfettamente legittimo: nessuno obbliga qualcuno a pranzare da McDonald’s.

The Overwatch 2 Meal has finally arrived at select McDonald's Restaurants in Australia Download the @maccas app

⚡ Order to unlock Lightning Tracer (Epic) pic.twitter.com/GsxYwMKEEL — Overwatch Cavalry (@OverwatchCaval) October 18, 2022

Overwatch 2 ha debuttato a inizio ottobre 2022, cambiando radicalmente il suo sistema di distribuzione e diventando un free-to-play che ha sostituito il primo capitolo. Con oltre 25 milioni di giocatori attivi, Blizzard Entertainment sta scoprendo diversi bug che probabilmente in fase di testing non aveva notato: è il rovescio della medaglia quando un titolo può potenzialmente accogliere tutto il mondo, soprattutto vista la sua diffusione a livello di piattaforme.