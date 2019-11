Overwatch 2: Jeff Kaplan vorrebbe Link come nuovo eroe su Nintendo Switch

Sono passate ormai delle settimana da quando Overwatch 2 è stato annunciato e il Game Director del gioco, Jeff Kaplan, sta continuando a tenere alte le attenzioni degli appassionati dell’Hero Shooter targato Blizzard tramite delle interviste rilasciate in questi giorni.

In un’intervista con la redazione di Game Informer, Kaplan si è seduto e ha risposto a tutti i tipi di domande che gli sono state poste. L’autore di Overwatch ha in primis parlato di quello che sta succedendo con il secondo capitolo, qual’è il suo main e infine ha rivelato qualche curiosità e un suo sogno nel cassetto, ossia la sua volontà di inserire Link di The Legend of Zelda come nuovo eroe nella versione Nintendo Switch di Overwatch.

Link Overwatch – Fanmade trailer It has been a while some friends and I worked on this project, and we are very excited to finally show it!@kouroute @PhilmonBelhomme @aaron3dwalker & Stéphane Videlo#Overwatch #TheLegendofZelda pic.twitter.com/PKToPHEbXt — Etienne POV (@etiennepov) September 19, 2019

Inoltre, alla domanda “Se dovessi scegliere un eroe di Overwatch da inserire in Super Smash Bros. Ultimate, chi sarebbe?” Kaplan ha risposto fermamente: “Tracer”. Anche gli appassionati di Super Smash Bros vedono Tracer come uno dei personaggi più gettonati da aggiungere nei prossimi DLC.

Il character design di Overwatch si adatta molto bene all’estetica del brawler di Nintendo e viceversa, tanto che alcuni artisti fan made hanno ricreato il personaggio di Link all’interno di Overwatch con tanto di restyle stilistico del personaggio Nintendo che si adatta agli stilemi dell’Hero Shooter ideato da Jeff Kaplan. Vi piacerebbe vedere Link su Overwatch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.