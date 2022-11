Messe da parte le iniziali polemiche legate al lancio del titolo, già qualche settimana fa abbiamo parlato del prossimo eroe che sarà inserito in Overwatch 2 (potete trovare i Funko Pop dedicati alla serie su Amazon). Oggi, Blizzard ha diffuso un nuovo trailer nel quale viene introdotto per la prima volta il personaggio di Ramattra. Il nuovo eroe arriverà nel gioco in corrispondenza con l’inizio della seconda stagione che prenderà il via a breve.

Dal trailer, possiamo apprendere diversi elementi interessanti che andranno a caratterizzare Ramattra. Innanzitutto, il nuovo eroe di Overwatch 2 è un tank in grado di portare danni elevati ai suoi avversari. Nelle sue diverse forme, l’approccio del nuovo personaggio andrà a variare in modo radicale. Nella sua forma Nemesi, infatti, il personaggio acquisisce un’armatura più robusta e un esoscheletro dotato di due braccia letali. La potenza dei suoi pugni è in grado di perforare le barriere difensive e di causare danni elevati. Inoltre, l’armatura permette di proteggersi con le braccia per ridurre i danni subiti.

Nella sua forma normale, invece, Ramattra è dotato di un bastone che può praticare due differenti modalità di fuoco. La prima scatena un attacco a distanza, mentre la seconda è in grado di generare una barriera difensiva. Questa si può posizionare in qualsiasi punto della mappa in modo tale da proteggere il nostro eroe dal fuoco nemico.

Infine, alcune note biografiche su Ramattra ci informano che il tank è stato costruito come macchina da difesa destinata a proteggere gli Omnic dalla minaccia dell’umanità. Dopo un periodo in cui l’eroe ha scelto la via della pace, a causa di anni di intolleranza e violenza, Ramattra è tornato ad abbracciare la sua natura sanguinaria. È proprio in questa forma che lo troveremo in Overwatch 2 a partire dal 6 dicembre 2022, data in cui prenderà il via la seconda stagione del gioco di Blizzard.