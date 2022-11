Durante le Grand Finals del circuito ufficiale Esports di Overwatch 2, Blizzard Entertainment ha deciso di svelare il nuovo Eroe che si unirà al roster del gioco. Stiamo parlando di Ramattra, che sarà lanciato nel corso della stagione 2 del free to play del team di sviluppo di Irvine.

Il reveal, come anticipavamo, è arrivato nel corso delle Grand Finals della Overwatch League. Per l’occasione, Blizzard ha deciso di celebrare il nuovo eroe con un video e la partecipazione del direttore artistico Dion Rogers, insieme al capo progettista dei vari personaggi del gioco, Alec Dawson con un post pubblicato sul blog ufficiale. Dobbiamo però fermarvi subito: al momento non sappiamo quale sarà la dotazione del nuovo personaggio, visto che Blizzard Entertainment si è limitato a svelarne la backstory, ovvero le sue origini. Spazio però anche al suo gameplay, che sarà qualcosa di decisamente raro per la serie. “Rammatra è unico nel suo genere. Poiché può fornire una protezione importante al team, ma può anche trasformarsi in una macchina in grado di portare distruzione sul terreno di gioco. Si tratta di un personaggio molto pericoloso”, le parole di Dawson dichiarate in merito alla natura del personaggio.

Come specificato da Blizzard, Ramattra è una macchina da guerra, che ha però rinunciato alle munizione per diventare unos cudo con cui promuovere pace e serenità per il suo popolo. La storia di Ramattra è ricca di difficoltà, traumi e uno sguardi ravvicinato alla dura realtà dell’umanità. Nel filmato, disponibile poco più in basso, vengono spiegate al meglio le sue origini, che hanno creato un personaggio decisamente interessante.

Al momento non ci sono altre informazioni disponibili, se non la data di uscita del nuovo personaggio. Ramattra sarà disponibile a partire dal 6 dicembre 2022, quando Overwatch 2 entrerà ufficialmente nella sua seconda stagione, dopo un inizio decisamente convincente, che ha visto unirsi al gioco di casa Blizzard oltre 20 milioni di giocatori. Con numeri del genere, appare chiaro che sarà sempre più facile supportare lo shooter.