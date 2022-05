In occasione dell’estate, tantissimi publisher e sviluppatori stanno organizzando nuovi incontri e nuovi appuntamenti per svelare alcune novità relative ai loro giochi in sviluppo. Non poteva ovviamente mancare Blizzard, che a breve rivelerà nuove informazioni su Overwatch 2, di recente protagonista di una grande closed beta che ha riscosso un grande successo internazionale.

Come annunciato dal team di sviluppo con sede a Irvine, Overwatch 2 sarà nuovamente protagonista questa estate con un nuovo evento che si terrà il 16 giugno 2022. “Siamo davvero emozionati di poter vedere la community giocare al nostro gioco. L’entusiasmo per questo franchise significa moltissimo per noi”, le parole di Aaron Keller, Game Director del titolo. Bocca cucita, però, sui contenuti che verranno presentati tra poco meno di un mese.

Overwatch 2 rappresenta sicuramente un asset importante per Blizzard. Il secondo capitolo della serie è in sviluppo oramai da oltre tre anni ed è dunque normale che nella community ci sia impazienza per scoprire qualcosa di più. Con molta probabilità il team di sviluppo potrebbe annunciare una seconda beta, magari aperta a tutti, e svelare nuovi eroi o nuove mappe, oltre che magari qualche modalità di gioco completamente inedita. Più remota, invece, la possibilità di annuncio relativo alla release date: il gioco non sembra infatti pronto per essere distribuito nell’immediato futuro.

Oltre allo shooter, Blizzard Entertainment ha in cantiere una serie di progetti diversi. Il primo è sicuramente Diablo Immortal, che arriverà a giugno 2022 su PC (in open beta) e su device iOS e Android. Il secondo è un nuovo survival, di cui però ancora non si sa nulla ed è probabile che un eventuale reveal sia rimandato una volta che il team di sviluppo chiuderà con successo i suoi prossimi videogiochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.