Overwatch 2, servirà almeno un altro anno prima dell’uscita

Overwatch 2 non uscirà a breve e potrebbe volerci almeno un altro anno. Il gioco inoltre non avrà inizialmente un cast ampio come quello del primo capitolo.

Dopo l’annuncio alla BlizzCon 2019 Overwatch 2 non ha ancora una data di lancio e probabilmente bisognerà aspettare ancora un bel po’ per avere notizie in merito. A dirlo è il game director della serie Jeff Kaplan che ha parlato con il sito VG247 in occasione della convention. Nessun segreto dunque dietro l’uscita del gioco ma semplicemente lo stesso team di sviluppo non ha idea di quando sarà rilasciato e forse per conoscere la data esatta bisognerà attendere anche la prossima BlizzCon.

“So che è una risposta poco convincente, sono molto dispiaciuto, non si tratta nemmeno di un’informazione top-secret che non vogliamo dare ai giocatori. Molto semplicemente non ne abbiamo idea” ha detto Kaplan in merito alla data d’uscita di Overwatch 2.

Il game director ha poi aggiunto che quello che realmente importa a Blizzard è la qualità dei titoli e che i giocatori possano dire: “Adesso è davvero pronto e questo è il momento giusto”. A far pensare che Overwatch 2 possa uscire alla fine dell’anno prossimo o addirittura all’inizio del 2021 è la risposta successiva di Kaplan: “Ho come la sensazione che staremo ancora parlando di Overwatch 2 al BlizzCon 2020, se questo può essere d’aiuto”.

Kaplan ha poi chiarito quali sono le intenzioni in termini di cast per il secondo capitolo. Il game director ha confermato che ci saranno tanti personaggi ma ha escluso che potrà essere “come il primo Overwatch con 21 personaggi. Sarebbe eccessivo e molto problematico per il gioco. Vogliamo però che sia un titolo vasto e d’impatto”. Al momento Blizzard ha annunciato ufficialmente solo un nuovo eroe del cast di Overwatch 2, si tratta di Sojourn, personaggio che fa parte della storia del gioco fin dall’inizio.