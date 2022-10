Un fan di Overwatch 2, ispirato dall’esperienza dell’attesa nelle lunghe code di accesso, ha creato una fan art dettagliata e ben accolta dalla community di appassionati. Essendo che le aspettative verso Overwatch 2 erano tante, accompagnate anche da una campagna pubblicitaria in cui Blizzard ha continuato a preparare il terreno per questo nuovo videogioco, non stupisce troppo la risposta comune dei fan verso le dinamiche che hanno aperto il lancio del titolo.

Fra problemi con gli account, svariati bug, attacchi DDoS e code lunghissime per l’accesso (almeno nei giorni del lancio), gli appassionati hanno cominciato a scherzarci su, sfogando la loro frustrazione con meme, post e anche attacchi d’arte, a quanto pare. Quest’ultima forma d’espressione, solitamente utilizzata, almeno con Overwatch 2 e il suo prequel, per realizzare fan art dei personaggi in game, questa volta ha preso una piega tutta personale ed esterna dal mondo al centro del videogioco.

L’utente di Reddit SUPERSADKIDDO ha recentemente postato una sua fan art in cui ha catturato i momenti precedenti all’ingresso in una partita, sottolineando nel dettaglio le tempistiche di attesa che hanno soffocato le singole esperienze su Overwatch 2 al suo lancio. In questa è possibile quindi vederlo mentre s’intrattiene con il suo cellulare in attesa di entrare, superando la fila composta da altri giocatori. La ciliegina sulla torta di questa fan art è proprio lo schermo del suo computer, sul quale troviamo il logo di Overwatch 2 con un messaggio sotto che riporta che il ragazzo si trova “In coda: 30.000 giocatori davanti a te”.

Andando oltre lo spunto divertente sullo schermo, la fan art si compone di un insieme di dettagli che possono tranquillamente definire il suo stesso protagonista e autore. Intorno a lui si possono notare, oltre alle piante rigogliose sulla scrivania, anche un insieme di altre cose: un’immagine di quella che sembra la Contea da Il Signore degli Anelli sul muro, il “Manuale dei mostri” della quinta edizione di Dungeons and Dragons sul pavimento, Grogu di The Mandalorian e tante altre piccole cose. Delineando una critica bonaria che speriamo, in futuro, non venga più ispirata.