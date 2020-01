Overwatch festeggia l’anno del topo con l’evento dedicato

Come ogni anno, in questo periodo Overwatch apre le porte a un nuovo evento stagionale tutto dedicato al capodanno lunare. Come accaduto con gli scorsi eventi dedicati a questa festività, l’Hero Shooter di casa Blizzard aggiungerà una varietà di novità a tempo limitato come: nuove skin, nuove modalità, e nuove sfide settimanali.

La modalità Cattura la Bandiera andrà a modificarsi e a rinominarsi in Blitz CLB e, a differenza della versione tradizionale, ora le due bandiere saranno più vicine tra di loro e i giocatori dovranno catturare la bandiera della squadra avversaria per ben sei volte per vincere la partita. Le nuove Skin inoltre includono quattro Skin leggendarie per Brigitte, Sombra, Moira e Lucio insieme a qualche altra nuova introduzione.

Oltre a tutto ciò, le nuove sfide settimanali, che premiano i giocatori con una manciata di nuove icone, di spray e con le Skin Epiche, che saranno: Monk Doomfist, Ancient Bronze Winston e Paper Cutting Wrecking Ball. Ciascuna di queste nuove ricompense saranno riscattabili a tempo limitato per una settimana, fino a quando l’evento si concluderà il 5 febbraio, vi consigliamo di fare più incetta possibile di ricompense.

L’evento dedicato all’anno del topo è già disponibile su Overwatch, se non avete ancora aggiornato il titolo l’update partirà in automatico appena vi collegherete a battle.net, e subito dopo sarete pronti per imbattervi in tute le novità che si porta dietro questa festività. Avete già trovato qualche Skin leggendaria? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.