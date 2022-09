Nel corso degli anni, diversi giochi disponibili su console e PC hanno ottenuto delle controparti mobile. Overwatch non fa ancora parte di questo nutrito gruppo di titoli, ma qualcuno ha provato comunque a immaginarne una versione per telefoni cellulari. Esatto, avete capito bene: non stiamo parlando di smartphone moderni come iPhone o Samsung Galaxy, ma proprio dei vecchi telefonini.

Diffusa su Reddit, chiaramente questa sorta di concept non è giocabile e non ci è dato sapere come sia stato realizzato. Si tratta, con molta probabilità, di una semplice animazione, che però riesce a trasportarci indietro nel tempo. Il telefonino utilizzato per questo esperimento è uno dei modelli a conchiglia, diventati molto popolari nei primi anni 2000, quando all’epoca i giochi mobile erano sviluppati in Java ed erano esclusivamente esperienze a pagamento, decisamente costose e spesso riservate ad abbonamenti con gli operatori.

Chiaramente gli utenti della board non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fare un tuffo nei ricordi. L’animazione ha mirato infatti a ricreare perfettamente i colori e soprattutto il frame rate dell’epoca, che molto spesso non riusciva a raggiungere i 30 frame al secondo. Il tutto ha causato anche un po’ di ilarità, ma è sicuramente ammirevole l’impegno riposto dall’utente per questa speciale creazione. Potete dare uno sguardo al filmato subito qui in basso.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Successivamente, i due giochi della serie dovrebbero essere aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass. Al momento Blizzard non ha ancora annunciato una eventuale versione mobile del gioco, ma non è escluso che in futuro non possa essere realizzata un’esperienza simile come già fatto da Activision per Call of Duty. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.