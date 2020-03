Overwatch: ecco la sorpresa per il pesce d’aprile

Non è sicuramente la prima volta che gli sviluppatori di Overwatch introducono nuovi aggiornamenti, personaggi ed eventi gratuiti all’interno del videogioco. Poche settimane fa venne infatti introdotto Echo, l’ultimo personaggio giocabile prima dell’uscita del sequel Overwatch 2. L’ultimo update di oggi si distingue però da tutti i precedenti per l’originalità dell’idea. Con un giorno di anticipo, ecco che Blizzard Entertainment stupisce i suoi fan con una sorpresa per il pesce d’aprile.

Senza alcun preannuncio da parte della casa di sviluppo, nella giornata odierna sono stati applicati dei googly eyes a tutti i personaggi di Overwatch. Per chi non lo sapesse i googly eyes sono piccole capsule piatte di plastica utilizzate per imitare i bulbi oculari, spesso impiegate per antropomorfizzare oggetti inanimati. La loro peculiarità sta nel disco nero mobile che rappresenta la pupilla. Questo cambio posizione a seconda dei movimenti dell’oggetto su cui i googly eyes sono stati applicati, dandogli così un’aria comica.

Ironicamente, più imponente e cattivo di per sé un personaggio normalmente appare, maggiore sarà aria di stupidità che i googly eyes creeranno sul suo volto: esempio lampante è il soprastante Doomfist. Come visibile nel video, l’update non si è limitato solo ai personaggi ma anche alle abilità ultimate.

A quanto pare tale aggiornamento non ha portato alcun cambiamento al gameplay, se non per l’aria sciocca dei personaggi e delle loro abilità. Data la mancanza di informazioni ufficiali da Blizzard Entertainment non si sa per quanto durerà l’update, ma si può tranquillamente affermare non prima del 2 aprile.

E voi cosa ne pensate di questa trovata? Vi ha strappato qualche sorriso? Fatecelo sapere nei commenti.