Overwatch: niente scheda nella versione fisica di Switch, ma c’è un extra gradito

Overwatch in versione Nintendo Switch non includerà la scheda di gioco ma unicamente un codice download, insieme a un gradito extra.

Se avete deciso di lanciarvi negli scontri di Overwatch su Nintendo Switch, c’è una brutta notizia per voi: la versione fisica del gioco non includerà una scheda di gioco, ma solo un codice per scaricare il gioco dal Nintendo eShop. Viene inoltre precisato che il download richiede circa 16 GB. In pratica, a meno che il vostro obbiettivo non sia ottenere una custodia per puro collezionismo, non c’è motivo di preferire la versione scatolata al D1.

Certo, trattandosi di un gioco online che viene continuamente aggiornato e modificato, la cartuccia avrebbe avuto un’utilità limitata, sopratutto sul lungo periodo. Al tempo stesso siamo certi che alcuni utenti avrebbero preferito avere accesso ad essa, anche solo per limitare la quantità di dati da scaricare nel primo periodo.

L’informazione viene data anche dalla scatola di Overwatch. In copertina è possibile leggere “Solo codice download. Scheda di gioco non inclusa!“. Il prezzo del gioco è di 39.99 € e sarà disponibile a partire da domani, martedì 15 ottobre 2019.

Vi ricordiamo che Overwatch, essendo un gioco esclusivamente online, richiede obbligatoriamente la sottoscrizione all’abbonamento Nintendo Switch Online. Fortunatamente, questa versione di Overwartch, ovvero la Legendary Edition versione Switch, contiene anche tre mesi di sottoscrizione sia in versione fisica che in versione digitale sul Nintendo eShop. Infine, vi ricordiamo che i server saranno attivi a partire dalle 20:00. Diteci, voi cosa ne pensate?