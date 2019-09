Overwatch su Nintendo Switch: risoluzione, frame rate e data di uscita

Overwatch arriva su Nintendo Switch il prossimo mese: ecco tutti i dettagli sulla risoluzione, frame rate e il trailer condiviso da Nintendo.

Questa notte abbiamo potuto assistere al nuovo Nintendo Direct che ha messo in mostra le ultime novità per Pokémon Spada e Scudo, Luigi’s Mansion 3 e moltissimi altri giochi di qualità in arrivo su Nintendo Switch (tutti i dettagli disponibili qui). Tra i molti nomi è comparso anche Overwatch, che arriverà presto sull’ibrida giapponese.

Dopo l’annuncio, un dipendente Blizzard ha inoltre confermato qual è la risoluzione e il frame rate in versione docked e in versione portatile. Ecco i dettagli:

Portatile : 720p e 30 FPS

: 720p e 30 FPS TV: 900p e 30 FPS

Come è lecito aspettarci, questa versione non raggiunge la qualità delle migliori versioni del gioco: nessuno si aspetterebbe di poter giocare a Overwatch su Nintendo Switch al pari dell’edizione PC. Il vero vantaggio, in questo caso, è la possibilità di giocare al titolo di Blizzard in piena mobilità.

Overwatch su Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2019. Nintendo Italia ha rilasciato il trailer ufficiale, subito dopo il Direct: lo potete vedere qui sopra. Diteci, cosa ne pensate della risoluzione e del frame rate? Li ritenete accettabili?