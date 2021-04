Nintendo Switch Pro e Dock 4K, indizi nel nuovo aggiornamento firmware

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di Nintendo Switch Pro. Il nuovo fantomatico modello dell’ibrida Nintendo non è mai stato menzionato in via ufficiale dalla compagnia giapponese, eppure la rete si è presto affollata di voci di corridoio sempre più insistenti. Uno dei primi indizi concreti, però, potrebbe avercelo appena dato Nintendo stessa, la quale ha “nascosto” all’interno dell’ultimo aggiornamento firmware di Switch un possibile indizio legato al nuovo modello della console.

La scoperta fatta dai dataminer non è alla luce del sole, ma la si può trovare solo scavando bene a fondo tra i vari file presenti all’interno dell’ultimo aggiornamento pubblicato di recente su Nintendo Switch. Quanto scoperto sembra porre l’attenzione su una nuova Dock Station capace di far raggiungere ai giochi una risoluzione di 4K, e non solo. Un’altra delle grosse novità, parla di una Dock che avrà la possibilità di aggiornarsi.

Ovviamente il primo pensiero si va a posare subito alla possibilità che questa nuova Dock Station centri qualcosa con il nuovo modello Nintendo Switch Pro, ed infatti gli stessi dataminer sono riusciti a scovare tra la stringa di comandi quello che appare come il nome in codice di Switch Pro, ovvero: “Cradle Aula”. La dicitura Cradle si riferisce alla Dock Station già menzionata, mentre Aula sarebbe il tanto chiacchierato nuovo modello di Switch.

[Nintendo Switch Firmware Update]

About my earlier tweet about update 12.0.0 being able to upgrade the dock firmware…

There is also this setting:

"is_crda_fw_update_supported"

"CrdA" = Cradle (Dock) for Aula. Aula is the codename for the new model.

(Thanks to @hexkyz!) https://t.co/USSPCbG20q pic.twitter.com/gwsOZdmg6b

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021