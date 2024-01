Palworld, una streamer gioca al videogioco usando solo la mente

Perrikaryal è la streamer di Twitch che sta rivoluzionando il modo in cui affrontiamo i videogiochi. La sua ultima impresa? Utilizzare il controllo mentale per giocare a Palworld, il gioco di cattura di creature sopravvivenza. Questa non è la prima volta che Perrikaryal sperimenta il controllo mentale, avendo già dimostrato le sue abilità in giochi come Fortnite, Elden Ring e Fall Guys. Tuttavia, Palworld rappresenta la sua sfida più audace finora.

Il setup di Perrikaryal è davvero unico: utilizza un dispositivo di elettroencefalogramma (EEG) collegato al suo cervello per eseguire comandi in-game senza l'uso delle mani. La sua mente è la chiave per il crafting, combattimento, saltare e catturare Pals nel mondo di Palworld. Con quattro comandi mentali, comandi vocali e il supporto di giroscopio ed eye-tracking per il movimento, Perrikaryal dimostra una padronanza incredibile della tecnologia del controllo mentale.

Ma come funziona tutto ciò? Perrikaryal spiega che attraverso un'interfaccia cervello-computer, addestra il software, tramite machine learning, a riconoscere i modelli di attività cerebrale associati a comandi specifici. Immagina un grillo saltare per far saltare il suo personaggio o canalizza la rabbia e il calore per il crafting.

Chissà che il futuro prossimo dei videogiochi non possa diventare questo.