Panic Delivery è il nuovo gioco dagli autori di Daymare 1998, provabile alla Steam Next Fest

Invader Studios ha annunciato Panic Delivery, un nuovo gioco multiplayer cooperativo horror-comico in arrivo su Steam in Accesso Anticipato nel secondo trimestre del 2025. Il titolo vedrà i giocatori nei panni di corrieri disperati che cercano di completare consegne pericolose in un mondo post-apocalittico dominato da mostri.

In questo brutale scenario, gli esseri umani sono ridotti a lavoratori sacrificabili, assegnati ai compiti più rischiosi. Il gioco si distingue per i suoi dungeon generati proceduralmente, trappole mortali e clienti terrificanti. La sopravvivenza è importante quanto portare a termine le consegne, poiché fallire significa diventare il prossimo sacrificio.

L'annuncio è stato accompagnato dal lancio della pagina Steam e della community Discord ufficiale, dove i giocatori possono rimanere aggiornati e interagire con gli sviluppatori. Una demo giocabile sarà disponibile durante il prossimo Steam Next Fest, permettendo ai giocatori di testare le proprie abilità di sopravvivenza.

Multiplayer cooperativo: fino a 4 giocatori possono unire le forze per affrontare le folli missioni di consegna, o si può giocare in solitaria.

Dungeon generati proceduralmente : ogni contratto porta in ambienti casuali pieni di trappole, mostri e pericoli sempre diversi.

Personalizzazione dei personaggi: i giocatori possono personalizzare il proprio corriere con vari outfit, equipaggiamenti e oggetti cosmetici.

Umorismo nero e caos brutale: l'assurdità di corrieri sacrificabili che rischiano la vita per clienti mostruosi crea un mix di tensione, comicità e azione frenetica.

Gli interessati possono già aggiungere Panic Delivery alla lista dei desideri su Steam. Invader Studios, noto per titoli come Daymare: 1998 e Daymare: 1994 Sandcastle (acquistabile su Amazon), punta a offrire una nuova e caotica interpretazione dei dungeon crawler roguelite, mescolando atmosfere horror, umorismo e intense meccaniche di sopravvivenza.