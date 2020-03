Panzer Dragoon Remake, al via i preordini della versione su disco

Panzer Dragoon Remake, nuova versione dello storico sparatutto di Sega, è stato pubblicato a sorpresa in versione digitale sull’eShop di Nintendo Switch. Per i fan della serie, rimasta ferma per quasi vent’anni, è stata un’ottima notizia e adesso chi possiede già le copie dei titoli originali potrà affiancare anche una versione su disco di questo remake. Come spesso succede per alcuni remaster il cui mercato retail non viene considerato particolarmente remunerativo, la realizzazione delle copie su disco è affidata a un publisher di terze parti.

A occuparsi della versione su disco sarà Limited Run Games che prevede due versioni retail del gioco: una standard e un’edizione definita classica. Com’è possibile vedere dalla foto la versione speciale ha una custodia in linea con quella dei giochi Saturn, ovvero in forma quadrata e con un orientamento verticale, e contiene inoltre un manuale d’istruzione e un libretto bonus sulla produzione del gioco.

A differenza di quanto accade in release di questo tipo da parte di publisher di terze parti, le due versioni non saranno disponibili in copie limitate e quindi non c’è il rischio di non potersene procurare una. In ogni caso, per chi ne volesse approfittare fin da ora, la finestra per le prenotazioni del gioco resterà aperta almeno per un mese, fino al 24 aprile.

Vale comunque la pena sottolineare che le spedizioni inizieranno solo dopo che sarà trascorso almeno un periodo di due-quattro mesi dalla chiusura della finestra. Questo significa che le spedizioni inizieranno solo dopo il 24 giugno o molto più tardi. Per maggiori dettagli si può consultare il sito di Limited Games. Panzer Dragoon Remake è attualmente disponibile su Nintendo Switch con una grafica rimasterizzata, controlli leggermente migliorati e la colonna sonora originale che presto sarà affiancata, con una patch, da una versione riarrangiata da parte della compositrice originaria della serie.