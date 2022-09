Tra le tante esclusive di casa Nintendo, una in particolare è in grado di affascinare tantissimi giocatori. Parliamo di Paper Mario, una serie di titoli che trasforma il Regno dei Funghi e i suoi simpatici abitanti in veri e proprio origami in 3D. Fino a oggi, questo particolare franchise è rimasto un’esclusiva delle console del colosso nipponico, tanto da non aver ricevuto neanche una iterazione mobile. Fortunatamente, però, le cose stanno per cambiare grazie a Paper Animal.

Come avrete potuto intuire dal titolo di questa notizia, infatti, Paper Mario non ha debuttato su PC, ma una sorta di suo “clone”, almeno nell’estetica, è appena arrivato su PC. Chiamato appunto Paper Animal, questo particolare gioco è un RPG (gioco di ruolo), che richiama fortemente la serie Nintendo. Non è però l’unico franchise con cui ha dei punti di collegamento.

Oltre a Paper Mario, infatti, questo particolare gioco attinge a piene mani dalla serie Mistery Dungeon, spin-off del franchise dei Pokémon. Purtroppo al momento il gioco non è ancora disponibile e anzi, è ben lontano dal vedere la luce. Paper Animal è infatti attualmente oggetto di una campagna Kickstarter, ma potete dare uno sguardo in anteprima grazie alla demo presente su Itch.io. Ci sono però tutti i presupposti che il gioco vada bene: al momento sul famoso sito di crowdfunding il gioco ha raggiunto una quota di 37.000 Euro, a fronte di 40.000 richiesti e mancano ben 27 giorni alla sua conclusione.

Paper Animal sarà disponibile prossimamente, ma non solo su PC. Come riportato dagli sviluppatori, infatti, il titolo comparirà anche su Nintendo Switch, console PlayStation e Xbox. Sono previste anche delle versione fisiche, anche se al momento la data di uscita non è ancora stata confermata. Se il progetto vi ha incuriosito, potete finanziarlo visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.