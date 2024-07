Paradox in picchiata: -90% di profitti dopo la cancellazione di Life by You

Paradox Interactive, noto publisher di videogiochi strategici, ha pubblicato il suo rapporto intermedio per il secondo trimestre del 2024, rivelando un significativo calo dei profitti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'azienda svedese ha registrato una diminuzione del 90% dell'utile operativo, passando da 293 milioni di corone svedesi nel 2023 (circa 24 milioni di euro) a soli 37 milioni nel 2024 (circa 3 milioni di euro) Il profitto netto dopo le tasse è sceso dell'88,5% a 27 milioni di corone, ovvero circa 2,2 milioni di euro.

Questa brusca flessione è stata principalmente causata dalla cancellazione del progetto Life by You, un ambizioso simulatore di vita che avrebbe dovuto competere con The Sims. La svalutazione dei costi di sviluppo di questo titolo ha comportato una perdita di 208 milioni di corone.

Ritorno al core business

Nel commento ai risultati, l'amministratore delegato Fredrik Wester ha ammesso che Paradox ha "fatto le scelte sbagliate in diversi progetti, soprattutto al di fuori del nostro core business". Questo sembra indicare un cambio di strategia per il futuro, con un maggiore focus sui giochi di strategia che rappresentano il punto di forza dell'azienda.

Wester ha sottolineato come i titoli storici di Paradox come Crusader Kings III, Victoria 3 e Hearts of Iron IV continuino ad avere ottime performance. Anche Age of Wonders 4, sviluppato dallo studio Triumph, ha ottenuto buoni risultati.

Paradox's future is bright, but we need to roll up our sleeves and work hard to fully realize the potential.

Il CEO ha affermato che dal 2021 l'azienda ha modificato il suo approccio agli investimenti più rischiosi, evitando di avviare nuovi progetti con un alto rapporto rischio/costo come Life by You.

Sfide e opportunità future

Nonostante le difficoltà, Paradox mantiene una certa fiducia per il futuro. Cities: Skylines 2, dopo un lancio problematico, "ha guadagnato slancio" grazie ai numerosi miglioramenti apportati.

Resta da vedere l'esito di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, un titolo molto atteso ma al di fuori del genere tipico di Paradox. Le parole di Wester non sembrano trasmettere particolare ottimismo riguardo a questo progetto.

Insomma, sembra che Paradox punti a tornare alle proprie radici, concentrandosi sui giochi strategici che ne hanno decretato il successo, pur rimanendo aperta a nuove opportunità più in linea con le proprie competenze. L'azienda dovrà lavorare duramente per realizzare appieno il proprio potenziale e tornare ai livelli di profittabilità degli anni passati.