Il CEO di Paradox Interactive pensa che la concorrenza di Epic Games Store è positiva

Durante il rapporto trimestrale il CEO di Paradox Interactive ha parlato positivamente della concorrenza che Epic Games Store ha portato all'industria.

Sin dalla suo lancio ormai quasi un anno fa, Epic Games Store ha creato diverse controversie. L’utenza ha faticato non poco a passare allo store di Epic, anche e soprattutto perchè abituati a tutta una sequela di funzioni assenti dal negozio Epic e ben presenti su Steam. Il CEO di Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, ha espresso di recente un parere positivo sulle potenzialità della piattaforma di Epic.

Nel rapporto trimestrale di Paradox Interactive, il publisher ha approfondito il discorso sulla concorrenza che si è venuta a creare con l’arrivo dello store Epic. Finora, Paradox ha rilasciato Surviving Mars, lanciato Surviving the Aftermath come esclusiva di Epic Games Store e Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 verrà reso disponibile nel 2020. Durante la discussione su Surviving the Aftermath, Ljungerud ha voluto parlare dell’accordo tra Paradox Interactive ed Epic Games, sottolineando la presenza di una maggiore concorrenza nel settore e dichiarando che secondo lei tutto questo è salutare per l’industria.

Ljungerud ha spiegato “La versione PC di Surviving the Aftermath sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store per tutto il periodo di early access, mentre la versione finale sarà disponibile su Steam e su altre piattaforme. Attraverso la collaborazione con Epic Games Store possiamo ricevere una remunerazione garantita, un effetto che vediamo dalla concorrenza tra i distributori che è aumentata nell’ultimo anno. Riteniamo che questa concorrenza continuerà nel prossimo anno con beneficio sia dei giocatori che dei publisher”.

Epic Games Store sta continuando ad inserire nel proprio catalogo molte esclusive degne di nota. Non solo Surviving The Aftermath di Paradox ma anche titoli molto attesi come Shenmue 3 che uscirà il prossimo 19 novembre. Cosa pensate delle parole del CEO di Paradox Interactive? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.