Partono i saldi su Mario e amici: sconti fino al 33% su My Nintendo Store!

My Nintendo Store ha dato il via ai suoi attesissimi saldi Gioca Ancora – Mario e Amici, un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del Regno dei Funghi! Fino al 23 marzo, potrete approfittare di sconti fino al 33% su alcuni dei più amati titoli della saga di Mario e non solo. Se volete ampliare la vostra collezione digitale con avventure iconiche, questo è il momento perfetto per farlo!

Saldi Mario e Amici: perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti, trovate Super Mario Bros. Wonder, disponibile con uno sconto del 33%, ora a 39,99€ invece di 59,99€. Questo platform innovativo vi catapulterà in mondi straordinari con nuovi poteri e sfide uniche. Anche Princess Peach: Showtime! beneficia di uno sconto del 33%, con il prezzo che scende a 39,99€. Un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza di gioco diversa, con Peach protagonista in una serie di avventure teatrali ricche di magia e sorprese.

Se amate il brivido, Luigi’s Mansion 3 è ora in offerta a 39,99€ (-33%), portandovi in un hotel infestato dove risolvere enigmi e affrontare spettri con il fidato Poltergust. Gli appassionati di RPG non possono lasciarsi sfuggire Super Mario RPG, disponibile anch’esso a 39,99€ con uno sconto del 33%, perfetto per chi vuole riscoprire un grande classico con una veste grafica rinnovata.

Infine, per chi cerca un titolo ricco di enigmi, Mario vs. Donkey Kong è disponibile con uno sconto del 30%, scendendo a 34,99€ rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Questi sono solo alcuni dei titoli in promozione! I saldi Gioca Ancora – Mario e Amici dureranno fino al 23 marzo, quindi non perdete tempo! Visitate subito My Nintendo Store e approfittate degli sconti esclusivi sui migliori giochi della saga di Mario.

