Path of Exile 2: in arrivo un update molto richiesto questa settimana

Grinding Gear Games ha annunciato importanti modifiche al bilanciamento per Path of Exile 2, in arrivo con il prossimo aggiornamento previsto prima delle vacanze natalizie. Le novità riguardano principalmente la difficoltà del gioco nelle fasi avanzate e il bilanciamento dei mostri.

L'obiettivo degli sviluppatori è rendere il gioco "molto più sopravvivibile" nelle fasi finali. Tra le principali modifiche annunciate ci sono: - Rimozione delle penalità alla resistenza elementale nelle mappe di livello 6 e superiori a 11 - Riduzione del 40% del danno critico inflitto dai mostri - Correzione del modificatore "Siphons Flask Charges" dei mostri, che attualmente prosciuga troppe cariche Inoltre, verranno potenziati numerosi talenti per renderli scelte più valide, in particolare quelli relativi ad archi, balestre e alcune abilità con mazze e scudi.

Non mancano però alcuni nerfs mirati alle abilità considerate ancora troppo forti, come Magnetic Salvo, Tornado e Vine Arrow. Altre novità includono l'aumento dei checkpoint per il viaggio rapido e una revisione del sistema di Honour Damage per rendere più gestibile la prova Trial of the Sekhemas.

Questo corposo aggiornamento, che non ha ancora una data di uscita precisa ma è atteso per questa settimana, testimonia l'impegno di Grinding Gear nel raffinare costantemente l'esperienza di gioco di Path of Exile 2. Gli sviluppatori stanno lavorando intensamente per bilanciare la difficoltà e offrire maggiori opzioni ai giocatori, mantenendo al contempo la profondità strategica che ha reso celebre il franchise.

Path of Exile 2 si conferma così un titolo in continua evoluzione, con gli sviluppatori pronti ad ascoltare il feedback della community per plasmare al meglio questa ambiziosa esperienza action RPG. I giocatori possono aspettarsi un'esperienza più equilibrata e godibile con l'arrivo di questo aggiornamento, giusto in tempo per le festività natalizie.