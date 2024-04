Pensavate che Palworld fosse una copia? Ora però sono i grandi studi che lo copiano

Potrebbe sembrare una beffa che grandi aziende stiano cercando di replicare il successo di un gioco che, a sua volta, è stato considerato una copia di altri titoli. Non solo, però, è quello che sta succedendo, ma il CEO di Palworld, Takura Mizobe, sembra esserne entusiasta.

Mizobe, infatti, ha commentato sul suo profilo Twitter l'annuncio di Auroria, un gioco simile a Palworld sviluppato da Tianjin Wumai Technology e pubblicato da Tencent. L'opera sembra presentare tutte le caratteristiche del gioco di Pocketpair: creature carine, sandbox di sopravvivenza cooperativa e costruzione di basi, ma con un tema più interstellare.

Mizobe ha condiviso uno screenshot di Auroria su Twitter, scrivendo: "Tencent sta già sviluppando un clone di Palworld! In Cina, molte aziende stanno lavorando a cloni mobili di Palworld contemporaneamente, con budget nell'ordine dei 10 miliardi di yen [circa 64,6 milioni di dollari USA], 10 volte più grandi di Palworld... Il prossimo anno potremmo vedere molti giochi di allevamento di creature (o bishojo) di livello Genshin Impact... Sono tempi incredibili."

Nonostante la possibile concorrenza, Mizobe sembra essere positivo riguardo a questi sviluppi. Dopotutto, Palworld stesso non è un'idea del tutto originale - per non dire ben poco originale -. Sarà interessante, dunque, vedere se tentativi più ambiziosi e con budget più elevati rispetto a quelli di Pocketpair riusciranno a ripetere il successo ottenuto da Palworld all'inizio di quest'anno.

Il gioco, infatti, ha catturato l'attenzione del pubblico quando è stato rilasciato a gennaio, diventando il secondo gioco nella storia di Steam a raggiungere due milioni di giocatori simultanei. Nonostante il calo dell'entusiasmo, il gioco mantiene ancora un numero costante di giocatori simultanei tra 70.000 e 100.000.

Secondo noi è improbabile che qualsiasi seguito raggiunga tali vette, ma la competizione è sempre benvenuta. Sarà interessante vedere cosa Tencent riuscirà a fare con un budget più elevato, e se Mizobe avrà ragione riguardo al fatto che molti altri giochi simili sono in fase di sviluppo.